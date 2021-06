«Retour vers la culture»: nouveau magazine culturel à ICI ARTV

«Esprit critique» n’est plus, mais pas question de laisser tomber les arts à ICI ARTV. Un nouveau magazine culturel, judicieusement intitulé «Retour vers la culture» en guise de clin d’œil au réveil de nos scènes après un an et demi de pandémie, prendra le relais dès le 10 septembre prochain.

«Retour vers la culture» est une production de France Beaudoin et Pamplemousse Média.

À la barre, on retrouvera le comédien Benoît McGinnis, qui vivra ainsi sa première expérience d’animation, et la journaliste Sophie Fouron, qui en a séduit plusieurs à TV5 avec sa série documentaire «Tenir salon».

Ils seront épaulés par la jeune et volubile chroniqueuse Vanessa Destiné, et Jocelyn Lebeau, fidèle allié de France Beaudoin et boulimique de culture, qui a agi comme producteur sur des concepts comme «La Revue culturelle de l’année» et la soirée «Mammouth» à Télé-Québec.

Des collaborateurs critiques ou spécialistes, issus de divers horizons, apporteront de surcroît régulièrement leur grain de sel pour donner leur opinion (franche, promet-on) au cours de discussions animées, au cours desquelles les artistes répondront aux critiques, et vice-versa. Non, «Retour vers la culture» ne sera pas une nouvelle «Bande des six», mais on compte bien tendre le micro aux différents points de vue, toujours dans la convivialité.

Disciplines variées

Le menu de «Retour vers la culture» sera chaque semaine costaud: entre 15 et 20 sujets seront abordés en 60 minutes, dans le rayon du Québec et du Canada francophone, avec des coups de chapeau à nos créateurs brillant à l’étranger. Nulle forme d’expression ne sera

snobée, qu’il s’agisse de littérature, d’arts visuels, de musique, de cinéma, de danse, de théâtre, de poésie ou même d’architecture. Oeuvres nichées ou très grand public, tout le monde aura sa place à «Retour vers la culture».

Aucun tournage en studio n’est à l’horaire; l’équipe se déplacera chaque fois dans un lieu différent (salle, musée, galerie d’art, esplanade, cinéma, lors des premières et lancements, etc), dans un mode de production minimaliste et discret.

Plusieurs exemples de reportages possibles à l’émission ont été évoqués en vidéoconférence de presse mercredi matin: suivre un comédien dans une générale la veille d’une première au théâtre, filmer un auteur en train de déballer une boîte remplie d’exemplaires de son nouveau bouquin, assister à une séance de mixage d’un album ou d’un film, discuter avec un illustrateur dans son atelier...

Sophie Fouron compte bien s’intéresser aux spectacles de personnalités iraniennes qui se produisent au coin de sa rue («C’est qui, leur Mario Pelchat à eux?», hasarde-t-elle), tandis que Benoît McGinnis insiste sur la notion de respect de l’artiste, même si on surprend celui-ci dans des moments intimes de création. On pourra s’introduire dans une répétition ou une rencontre de remue-méninges, mais jamais avec de gros sabots.

«Retour vers la culture» sera présentée à l’automne, le vendredi à 22 h. Pour l’hiver 2022, ICI ARTV prévoit un autre rendez-vous culturel piloté par Chantal Lamarre.