Un Atikamekw au sein de la direction du CISSS de Lanaudière

Des changements s'opèrent au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière où un Atikamekw de Manawan a obtenu un poste au sein de la direction.

Guy Niquay a été nommé adjoint à la PDG de l’organisation, Maryse Poupart.

Ce nouveau poste a été créé pour rebâtir la confiance des Atikamekw qui expriment des craintes envers le système de santé dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan, en septembre 2020, au Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL).

Guy Niquay est en poste depuis le 17 mai et il souhaite apporter des changements. «Il faut mettre un Atikamekw à l'accueil pour accueillir les usagers autochtones. Ce qui pourrait être mis en place, aussi, c’est une salle de rassemblement et de recueillement, et embaucher plus de ressources atikamekw. Je suis un gars de terrain. Mon baromètre ce sera les usagers», a expliqué M. Niquay, mercredi, à TVA Nouvelles.

L'embauche de Guy Niquay et le processus de sélection ont été faits en collaboration avec le chef du Conseil de la Nation atikamekw de Manawan.

Guy Niquay cumule plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation, où il a été enseignant et directeur d'une école primaire. Son rôle au sein du CISSS de Lanaudière sera aussi de coordonner la mise en place des recommandations du rapport Viens.

Bientôt un bureau du Principe de Joyce

À Manawan, des démarches sont présentement en cours pour ouvrir un bureau du Principe de Joyce, qui vise à garantir aux autochtones un droit d'accès équitable, sans discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

Une rencontre avec des partenaires a eu lieu mercredi et un lancement devrait s’organiser dans les prochaines semaines.