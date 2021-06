SOUCY, Danielle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 juin 2021, à l'âge de 61 ans, est décédée Madame Danielle Soucy, fille de feu dame Yolande Drapeau et feu monsieur Marcel Soucy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Véronique Boudreau; ses petits-enfants: Vincent et Mia; ses frères et sœurs: Hélène (Jean Vaudreuil), Richard, André, Johanne, Martine (Guy Gosselin) et Stéphanie (Yvon Asselin); ses neveux et nièces: Simon, Caroline (Steve), Marie-Eve, Patrick, Joëlle, Eliane (Charles), Louis-Philippe, Mary-Bel, Marcel-Olivier et Chloe; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont sa grande amie Nathalie Bolduc. La famille désire remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des étoiles, organisme que Danielle soutenait depuis plusieurs années, 317-300, de la Berge du Canal, Lachine (Qc) H8R 1H3, tél.: (514) 595-5730 ou 1 (800) 665-2358, site web : www.fondationdesetoiles.ca.