LEFEBVRE, Robertine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Robertine Lefebvre. (Ruby L. Filion) - (Artiste- peintre). Elle est décédée paisiblement le 23 mai 2021, à l'âge de 98 ans. Elle était l'épouse de feu Roland Filion et la fille de feu Robert Lefebvre et de feu Marguerite Arsenault. Originaire de Carleton-sur-Mer, elle a vécu la majeure partie de sa vie à Québec.Elle laisse dans le deuil ses six enfants: Robert (Andrée Cardinal), Michel (Diane Boiselle), Sylvie (Yves Roy), Rolande (Pierre Lafleur), Paule, et Marie-Josée (Pierre Thibault); ses douze petits- enfants: Thomas-Charles et Anna-Mai, Antoine et Marie-Claire, Isabelle, Alexandre et Judith, Laurence et Etienne, ainsi qu'Anne-Sophie, Marie-Dominique et Victoria; ses sept arrière-petits-enfants: Édouard, Juliette, Léo, Sarah-Jeanne, Romy, Alicia et Margaux; de même que plusieurs nièces, neveux, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs du pavillon Notre-Dame de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), pour les soins bienveillants prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Musée National des Beaux-Arts du Québec, Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3, 418 682-2228, www. https://fmnbaq.org.