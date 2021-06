ROCHEFORT, Françoise



À son domicile, le 27 mai 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Françoise Rochefort, épouse de feu monsieur Paul-Aimé Roy. Elle était la fille de feu monsieur Louis-Emile Rochefort et de feu dame Laurette Blais. Elle demeurait à Beaumont, anciennement de St-Vallier. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative duà compter de 11h,. L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Vallier.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Carole (François Plourde), Sylvie, Julie (Lise Dubé), Yves (Nathalie Clavet), Alain (Maryse Chabot), Roger (France Martel), Nancy (Steve Blanchet), Diane (Martin Bilodeau), ses petits-enfants : Andrée-Anne (Alain Fradet), Jean-François (Yanka Gamache-Dumont), Francis, Mathieu (Émilie Bond), Jonathan (Laurie Blais), Samuel (Lauriane Blouin), Dylan (Mathilde Paré), Kevin, Dominic (Karyanne Barr), Steven (Marielle Vermette), ses arrière-petits-enfants : Héléna-Rose, Léopaul et Laurent, ses frères et sœurs : André (feu Cécile Roy), Louisette, feu Pierrette, (feu Benoit Bélanger), feu Jeannine (Roger Blais), René (Jocelyne Labrecque). Elle laisse également dans le deuil beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy : André (Véronique Roy), Lucette (feu Adrien Fournier), Lucien (Lise Nadeau), feu Clément (Céline Giroux), Denis (Carole Mercier), Jean-Claude, feu Céline (Roland Thibault), Claire (Yvon Blouin), Michel (Johanne Fontaine), Gilles (France Caron), Pierrette (Raymond Gauvreau), Francine (Adrien Morneau), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la résidence du Coteau pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC :https://www.coeuretavc.ca/.La direction des funérailles a été confiée à la