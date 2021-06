FORTIN, André



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur André Fortin, survenu à son domicile de Québec le 23 mai 2021, à l'âge de 75 ans et 5 mois. Il était l'époux de feu Lauretta Maranda, le fils de feu Georgette Desrochers et de feu Jean-René Fortin. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil sa sœur et ses frères : Colette (feu Réal Beaulieu), feu René, Claude (Johanne Chouinard) et Denis (Sébastien Tremblay); ses neveux et nièces : Marie-Andrée Beaulieu (Gilles Maranda), Sébastien Beaulieu (Julie Paradis) et Marilyn Fortin (Frédéric Lamonde); les membres de la famille Maranda ainsi que plusieurs petits-neveux et petites-nièces, cousins et amis.