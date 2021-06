LEMELIN, François



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 mai 2021, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédé M. François Lemelin, fils de feu M. Francis Lemelin et de feu dame Marie Pruneau, époux de dame Léona Dion. Il demeurait à St-François-de-l'Île-d'Orléans.et de là au cimetière paroissial.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse Léona; ses enfants: Clément (Jocelyne), Lucie (Guy), Linda (Alain), Martine, Fabien (Nathalie), Dany, Stéphane (Isabelle), Isabelle (Bernard); ses 13 petits-enfants, ses 14 arrière-petits-enfants et ceux à venir; son frère Roland (Huguette), feu Françoise (feu Marcel), feu Albert (feu Yvonne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion ainsi que plusieurs neveux, nièces, filleul(e)s, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au Dr Paul Bonenfant, à ses voisins: Lina et Florent, Guylaine et Gaétan; à Martine Dubé infirmière au CLSC Orléans, aux Dr Archambault et Dr Plante, ainsi qu'à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus) département des soins palliatifs du 5e étage, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, par téléphone au (418) 525-4385 site internet www.fondationduchudequebec.org