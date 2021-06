JOBIN, Claire Lambert



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 2 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Claire Lambert, épouse de monsieur Jacques Jobin. Elle était la fille de feu dame Pauline Morency et feu monsieur Félix Lambert. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques; ses sœurs : Lise et France; son frère Richard; ses beaux-frères et belles-sœurs : Claude (Yolande), Jean (Andrée), Marc (Mariette) et Guy (Josée); ses tantes : Jeannine Morency et Jeannine Lambert; son oncle Raymond Paquin ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier l'équipe des soins palliatifs du 3e étage de l'aile Notre-Dame de l'Hôpital Laval pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués.