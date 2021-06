CÔTÉ, Félicien



Au Centre d'Hébergement Louis-Hébert, le 1er juin 2021, est décédé à l'aube de ses 90 ans, monsieur Félicien Côté. Il était l'époux de feu Alice Blanchette et le fils de feu Honoré Côté et de feu Anna Blanchet.Il laisse dans le deuil ses enfants: Huguette (Pierre Potvin), feu Rémi, Alain (Johanne Leblanc), Sylvie (Jean Létourneau), feu Marc, feu Yvan, Denis (feu Christiane Miller) et Julie (Pierre Poulin); ses petits-enfants: Mathieu, Joé, Jonathan, Keven, Anne-Sophie, Philippe et Pierre-Luc; ses arrière-petites-filles: Floriane et Loé ainsi que les filles de feu Christiane Miller: Mélanie et Karine. Il était le frère de feu Germain (feu Rose Thibault), feu Romuald (Emma Gariépy), feu Réjeanne (feu Germain Bourassa), feu Jeannine (feu Robert Pépin), Yvette (Gérard Blais), feu Georges-Émile (Jacqueline Deschênes), Gérard (Claire Julien), Léo-Paul (feu Germaine Auger), feu Lionel (Carmen Roberge), feu Mariette et de Colette. Il était également le beau-frère des membres de la famille Blanchette: feu Euclide (Madeleine Beauchesne), feu Henri (Jeanine Gravel), feu Armand (Thérèse Durand), feu Yvonne (feu Viateur St-Louis), Henriette (feu Henri-Paul Dorion), Sœur Anne-Marie, Paulette (Jean-Noël Germain), feu Monique, Armande (Théodore Capistran) et de Brigitte (André Rousseau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s dont Mario Carrier. Un remerciement particulier au personnel du Centre d'Hébergement Louis-Hébert pour les soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.