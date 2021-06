LAROSE, Marc



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 23 mars 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Marc Larose, époux de feu dame Rachel Turcotte. Il demeurait à Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Gaétan (Johanne Tracy), Bruno (Lucie Desaulniers) et Chantal (Pascal St-Germain); ses petits-enfants: Alexanne (Gabriel Fortin), Maxence (Mélissa Cinq-Mars), Anthony, Steven (Caroline Gosselin) et Gabriel; son arrière-petit-fils Jason; ses frères et sœurs : feu sœur Gemma, n.d.b.p., feu Paul-Eugène (Noëlla Turgeon), feu Hervé, feu sœur Thérèse, n.d.b.p., Germaine (feu Owen Pfundt), André (Roberte Bellavance), feu Jean-Luc, Claire-Hélène et Huguette Blanchette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte : feu Delipha (feu Gertrude Bégin), feu Claire-Hélène (feu Simon Grégoire), feu Jeanne D'Arc (feu Raymond Goulet) en secondes noces feu Fernande Marcoux, feu Marie-Paule (feu Florent Dumont), feu Laval (Jeannette Demers), feu Lionel, feu Noël (Gertrude Boissonneault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire exprimer sa profonde reconnaissance au personnel de l'Hôtel Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Isidore ou à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera à la résidence