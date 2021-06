LAVOIE, Richard



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 23 septembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé tout discrètement, à l'image de sa vie et entouré de l'amour de ses proches, monsieur Richard Lavoie, époux de dame Solange Marquis. Né à Québec, le 25 décembre 1935, il était le fils de feu dame Rosa Lessard et de feu monsieur Georges-Henri Lavoie.Il demeurait à Québec, arr. Beauport.Les cendres seront inhumées au Cimetière Ste-Anne-de-Beaupré à une date ultérieure. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Stéphane, Simon (Manon Ricard) et Vincent (Marie-Josée Samson); ses petits-enfants: Francis (Xaviérine Bacon), Heidi (Jérôme Larose) Amélie (Gabriel Giguère), Dominic, Audrey-Ann (Vincent Chabot-Racine); ses frères et soeurs: feu Jean-Louis (Loraine Poulin), feu Pierrette (Claude Paré), Lise (Yvon Rioux), Hélène (Dr. André Côté); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marquis: Pierre (feu Louise Gagnon), Andrée, Anne (Réjean Lemieux); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel médical et chirurgical de l'Hôpital de Saint-François-d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de recherche de l'Hôpital St-François d'Assise, Site: www.ulaval.ca/fondation, Tél.: 1-877-293-8577. Les funérailles sont sous la direction de: