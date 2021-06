JOHNSTON, Bernard



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 26 mai 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Bernard Johnston. Il était le fils de feu dame Bernadette Beauvois et de feu monsieur Bearney Johnston. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lynn (François Palardy), Danielle (Carl Beaulac) , Bobby, Stephen et Jennyfer ainsi que leur mère dame Ninon Aubut; ses petits-enfants: Maxime Palardy et Vanessa Beaulac (Matthieu Guillemette); ses arrière-petits-enfants: Laurence Palardy, Thomas et Elliott Guillemette; son frère et ses sœurs: feu Charlotte (feu Roméo Bilodeau), feu Noëlla (feu George H. Lafleur), feu Marcelle (feu André Charbonneau), feu Thérèse et feu Jean-Paul; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre hospitalier Saint-François d'Assise, plus particulièrement la Dre Jacynthe Lambert pour son humanité et son équipe pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (St-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, Tél. 418-525-4385