CHOUINARD, André



J'ai le regret de vous annoncer le décès de mon cher mari; mon compagnon de vie depuis 52 ans.Ta Meilleure xx JacquelineÀ la merveilleuse Maison Michel Sarrazin, est décédé le 25 mai 2021, André Chouinard à l'âge de 81 ans, fils de feu Paul H. Chouinard et feu Blanche Samson.Il laisse dans le deuil son épouse Jacqueline Martel, ses deux fils: Jérôme (Nathalie Carmichael), Patrick (Mélanie Caron); ses petits-enfants: Marie-Ève (Philippe Dion), Olivier et Nathan Chouinard. Les Chouinard: feu Paul (feu Itha Boulay), feu Roger, feu Robert (Anita Bourassa), feu Jean-Marc (Madeleine Fortier), feu Monique, Rita (feu Dominique Latulippe), feu Thérèse (feu Henri Lessard), Louise (Michel Thibeault), Hélène (Richard Dufour). Les Martel: Joachim (feu Nicole Lavoie), feu Alfred (Louise Lachance), feu Marc (Renée Côté), Emilien (Olivette Maltais), Pâquerette (Yvon Larouche), Yolande (feu Pierre Roux), Normand (Madeleine Guérin), feu Jean-Claude (Carole Duchesne,) Marlène (feu Charles Boudreault).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin 801 Grande Allée Ouest bureau 124, Québec Téléphone 418-687-6084 Courriel: fondation@michel-sarrazin.ca Site Web: www.michel-sarrazin.ca Un GRAND Merci à toute l'équipe soignante de cette belle et chaleureuse Maison.