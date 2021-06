POMERLEAU

Anne-Marie Veilleux



À la Villa du Cap de Vallée-Jonction, le mercredi 12 mai 2021, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée dame Anne- Marie Veilleux, épouse de feu Adrien Pomerleau. Elle était la fille de feu Philippe Veilleux et de feu Béatrice Drouin. Autrefois de Frampton, elle demeurait à Sainte-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Diane Corriveau), Claudette (Michel Lacasse), Simon (Hélène Giguère), Doris (Maurice Roy), Francine (Michel Leblond) et Johanne (Gaétan Poulin); ses 15 petits-enfants: Steeve et Daniel Pomerleau, Julie et Jessica Lacasse, Audrey, Karine, Josiane et Anthony Pomerleau, Nicolas, Jocelyn et Pier-Olivier Roy, Myriam et Samuel Leblond, Jonathan et Sarah Poulin ainsi que leurs conjoints, conjointes et ses 18 arrière-petits-enfants qu'elle chérissait tant. Elle était la sœur de: feu Philibert (Georgette Gagné) et feu Gérard (Carmen Jacob). Elle est allée rejoindre ses sœurs: Cécile et Madeleine ainsi que ses frères: Jean, Marcel, Louis-Philippe, Paul-Eugène et Bertrand Veilleux. Elle est allée aussi rejoindre ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Pomerleau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis.à compter de 9 h,et de là au cimetière paroissial. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de la Villa du Cap de Vallée-Jonction pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués ainsi que le Dr Christian Lessard et le personnel du CLSC de Ste-Marie. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Villa du Cap: mg.lavilladucap@hotmail.com ou Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (143 rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1) : https://fhdl.ca/faire-un-don/