DUBOIS, Jacques



À son domicile, le 1 juin 2021, à l'âge de 65 ans, nous a quittés entouré de tout notre amour, monsieur Jacques Dubois, conjoint de dame Francine Boivin. Il était le fils de feu dame Claire Lachance et de feu monsieur Jean-Louis Dubois. Il demeurait à Beaupré.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Jacques aient une pensée pour lui en cette journée. Les cendres seront déposées au cimetière de Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Francine, sa fille bien-aimée Roxanne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boivin: Liliane (Rosaire Poulin), Jocelyne (Donald Simard), Nicole (feu Réal Tremblay), Monique (Richard Goulet), Alain (Diana Tremblay) et Germain (Chantal Mercier). Il quitte également plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement la docteure Caroline Kochuyt ainsi que Véronique, Marie-Claude et Louisette des soins palliatifs du CLSC Orléans pour les bons soins et toute l'attention portée envers Jacques et sa famille. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/