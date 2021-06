LABRECQUE, Guylaine



À son domicile de Charny, le 24 avril 2021, à l'âge de 57 ans et 5 mois, est décédée madame Guylaine Labrecque, fille de feu Lucien Labrecque et de madame Isola Plante. Elle demeurait à Charny.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa mère madame Isola Plante (feu Lucien Labrecque), ses sœurs: feu Florianne (Claude Boutin), Lucille (feu Irenée Côté); ses 2 neveux: Florian Boutin (Julijane Sunchic'a Salaji) et Paolo Boutin (Sylvie Trudel); ses petits-neveux et sa petite-nièce: Léon Lucien Boutin, Dylan et Océane Boutin. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Plante et Labrecque et ses ami(e)s Hugues, Denis, Sylvie et Yvon. Madame Labrecque a été confiée pour crémation à la Maison funéraire :