BOULET, Claude



Au CHU - CHUL, le 30 mai 2021, à l'âge de 63 ans et 5 mois, est décédé monsieur Claude Boulet, époux de madame Huguette Asselin, fils de feu madame Thérèse Juneau et de feu monsieur Jean Boulet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Michel-de-Sillery le même jour. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain et Nancy (Maxime Potvin-Latouche); ses frères et sœurs: Guy (Mariette Cassista), Lise, Hélène (feu Alain Lemay), Céline (Guy Robitaille) et Nathalie (Éric Pouliot); ses neveux et nièces de la famille boulet: Steve, Kim, Patrick, Nicolas, Maxime, Pierre-Olivier, Jean-Hugo, Marie-Jeanne et Charles-Antoine; ses beaux-parents: feu Valéda Chénard et feu Lucien Asselin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Asselin: Doris (Denis St-Laurent), Lucie, Réjean, Linda et Suzie (François Baril); ses neveux et nièces de la famille Asselin: Katia (Gabriel Poirier), Francis (Marilyne Beaudoin), Cynthia, Éric, Sarah, Yan et feu Martin; ainsi que ses cousins, cousines, et autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur via: https://www.coeuretavc.ca