DION, Antonio



À Québec, le 22 mai 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Antonio Dion, époux de feu dame Imelda Gallant. Il était le fils de feu dame Edouina Duchesne et de feu monsieur Joseph Dion. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Roger (Céline Lortie); son petit-fils Karl; sa tendre amie Flore Allard-Gallant et ses enfants: Claude, Bibiane, Gaston, Lise et Jean-Yves. Il était le frère de: Adrien (Gisèle), feu Gérard (feu Jeannine), feu Charles (Rollande) et feu Adélia (Eudore). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gallant: Eudore (feu Adélia), Gracieuse (feu Élie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (Qc), G1K 5Y9, téléphone : 418-657-5334