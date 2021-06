GAGNON, Joan Schofield



À la Maison Paul-Triquet, le 4 juin 2021, à l'âge de 98 ans, entourée de ses enfants, est décédée dans la sérénité dame Joan Schofield, épouse de feu monsieur Willie Gagnon. Elle était la fille de feu dame Helen Floyd et de feu monsieur David Schofield. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses fils: David (Linda Dunn), feu Peter, James/Jimmy (Ginette Aubin), Denis (Hélène Savard) et feu Paul (Shirley Doucet); ses petits-enfants: Julie, James, Eric, Daniel, Stéphanie, Steve, Jason et Randy; ainsi que plusieurs arrières petits-enfants, parents et ami(e)s. Un grand merci à tout le personnel de la Maison Paul-Triquet d'avoir pris soin de notre mère durant ses dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Armée du Salut, 14 Côté du Palais, Québec QC G1R 4H8, Tél. : 418-692-3956.