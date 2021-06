HUOT, Christiane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 mai 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Christiane Huot, fille de feu Emmanuel Huot et de feu Yvette Lapointe. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Elle laisse dans le deuil son fils Frédéric Huot; ses petits-enfants: Thomas et Lauryane Huot; sa sœur et ses frères: Lise Huot (Richard Blouin), feu Claude Huot (feu Germaine Côté), Denis Huot (Nicole Dion), feu Guy Huot et André Comeau; ses nièces et ses neveux: Dominique Blouin (Manon Desjardins), Daniel Blouin (Johanne Cyr), Pascal Blouin (Véronique Fortin) et Vincent Blouin, Danielle Huot (David Laflamme), Jean-François Huot (Marie-Ève Dallaire), Emmanuelle Huot (Vincent Lanouette), Magalie Huot et Shelby Comeau; ainsi que ses cousins et cousines des familles Huot et Lapointe, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/events-and-participation/home-march/?region=qc).