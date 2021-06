CÔTÉ, Monique



À Québec, le 5 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Monique Côté. Elle était la fille de madame feu Estelle Beaudry et de feu monsieur Roland Côté. Elle était la conjointe de monsieur Tony Toy. Elle demeurait à Québec. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Claire Côté (Laurent Fillion), Marie-Marthe Côté, Roméo Côté (Colette Robitaille); les enfants de monsieur Tony Toy: Jocelyn (Marie-Andrée), Marcelle (Marcel) et Diane (Ralph); les petits-enfants de monsieur Toy: Mary-Lou, Kimberly, Mathias, Alexis et Mia; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s dont Annie et Carlos, ainsi que tout le personnel du Dragon des mers tout particulièrement Irène. Monique est allée rejoindre ses beaux-parents, ses fils Dominique et Jackie de même ses frères: Jean-Guy et Daniel. Elle a été confiée à :La famille remercie le personnel du centre d'hébergement du foyer de Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins, ainsi que Martine Dubé, l'infirmière des soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don spécifique à l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement du foyer de Charlesbourg.