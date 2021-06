LÉTOURNEAU, Jacques



À son domicile, le 21 mai 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jacques Létourneau, fils de feu madame Reine Martineau et de feu monsieur Armand Letourneau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses fils: Francis, Christian (Ellen) et Simon (Karine); ses petits-enfants: Benjamin, Charles, Justin et Clara; la mère de ses enfants: Noëlla; ses frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, le 13 juin 2021, de 16 h à 17 h 30 à l'endroit suivant:L'inhumation des cendres suivra, au cimetière St-Charles, à 11h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.