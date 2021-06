POITRAS COULOMBE, Lucille



À l'Hôpital de Montmagny, le 29 mai 2021, à l'âge de 91 ans est décédée madame Lucille Poitras, épouse de feu monsieur Arthur Coulombe, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu dame Yvonne Daigle et de feu monsieur Ludger Poitras. Elle était la mère de : feu Rita, feu Claude (feu Nicole Bourgault), Ernest, Gaston, Jean-Paul, Laurentien, Marjolaine, Micheline, Linda et leur conjoint(e). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Sébastien et Paméla S. Coulombe, Andrew et Matthew Coulombe, Sylvain Coulombe, Audrey et Jonathan Coulombe, Cindy, Sophie et Fanny Labbé, Kim et Marco Gagnon ainsi que Sylvain Coulombe; leur conjoint(e) et ses 15 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Joseph, Éléonore (feu Hervé Ouellet), feu Théophile (feu Rita Poitras), feu Antoine (feu Esthérina Poitras), Noëlla (feu Marcellin Gagnon), feu Marcella (feu Gérard Fournier); de la famille Coulombe : feu Irène (feu Wellestan Dubé), et feu Cécile (feu Gérard Ouellet). Sont aussi affectés par son départ, ses 2 grandes amies : Lucille Brie et Marlène Fournier, ainsi que ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel du département de médecine et de gériatrie de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Arthrite, Local 125-A, 1275 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1S 4S5. https://arthrite.ca/.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 11 juin de 18h30 à 21h30, samedi jour des funérailles à compter de 12h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.