NOLET, Louise Hinse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 mai 2021, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Louise Hinse, épouse de feu Damascène Nolet, fille de feu monsieur Joseph Hinse et de feu madame Anne-Marie Vachon. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Jacques Auger), Lyse (Étienne Rochat), Renaud, André (Lynn Rainville), Hélène (Francis Girard) et Blaise; ses petits-enfants: Philippe (Marie-Ève Laliberté-Gagne), Frédéric (Marie-Ève Bernier) Étienne, Alexis, Isabelle (Christophe Guignard), Désirée, Stéphane, Marc-André (Sabrina Fréchette), Mathieu (Nathalie Proulx), Jean-François (Myriam Savard-Paquet), Audrey, Jonathan (Vanessa Desrosiers), Guillaume (Michelle Masse-Desrosiers), Carol-Ann (Alex Mean) et Cédric (Marie-Ève Roberge); ses arrière-petits-enfants: Nelly, Sofiane, Romain, Victoria, Ophélie, Livia, Sarah, Lily-Jade, Isaac, Eliott, Samuel, Joseph, Justin, Zachary, Olivia, Agathe; ses frères et sœurs: Marie-Laure (feu Camille Fecteau), feu Gérard (Ève-Rose Lessard), Thérèse (feu François Nadeau), feu Jean-Guy (feu Pauline), Madeleine, Raymond (Ginette Gagné) et feu Gemma; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nolet: feu Gaston (Jeanne-d 'Arc Turmel, Henri Giguère), feu Gilberte (feu Odilon Labbé), feu Raymonde (feu Josaphat Turcotte), feu Benoît (Genoise Giguère), Réjeanne (feu Maurice Vachon), feu Daniel (Éloïse Vachon), Louiselle (feu Hervé Maheu), feu Ghislaine (feu Patrick Bernard), feu Noëlla (feu Léo Vachon) et Roger; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Québec, https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/