COUILLARD, Pauline



Au Centre d'hébergement St-François, Québec, le 16 mai 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Pauline Couillard, épouse de feu monsieur Roger Duchesneau. Née à Beauport le 17 avril 1930, elle était la fille de feu dame Lucienne Touchette et de feu monsieur Léopold Couillard. Elle demeurait à Québec.Madame Pauline Couillard laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Claude et Raynald Duchesneau; ses petits-enfants: Dominic et Éric Sanfaçon, Jean-Claude Duchesneau; ses belles-sœurs: Rollande Duchesneau et Thérèse Lecompte; sa demi tante Francine Duchesneau; ses neveux: Michel Couillard et Gilles Fortier; sa nièce Sylvie Moffet, ainsi que plusieurs autres proches et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel médical et hospitalier du CH St-François pour la chaleureuse attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de