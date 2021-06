HALLÉ, Marcel



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska de Victoriaville, le 6 avril 2021 est décédé à l'âge de 70 ans, monsieur Marcel Hallé, époux de dame Lise Lacasse. Il était domicilié à Inverness et natif de Lyster. Il était le fils de feu Ernest Hallé et de feu Juliette Martineau. Monsieur Marcel Hallé laisse dans le deuil, outre son épouse dame Lise Lacasse, ses sœurs: feu Denise (Jean-Claude Bolduc et ami de Micheline Lecompte), Yolande (Aimé Fillion), Yvette (feu Jean-Louis Raymond) et Liliane (Raymond Quirion). Il était le beau-frère de: Jacqueline (Michel Fillion), Thérèse (Léon Fillion), Françoise (Jean-Louis Arsenault), Jean-Guy (June Skrinsky), Denis (Colette Fillion), Paul (Johane Couture) et Diane (Guy Fillion). Il laisse également dans le deuil ses tantes: Clémence St-Jean et Simone Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation Mira inc.. Les formulaires seront disponibles à l'église.La direction des funérailles a été confiée au