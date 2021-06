CANTIN, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 mai 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Marcel Cantin, fils de feu dame Gracia Goulet et feu monsieur Herménégilde Cantin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil sa fille Mélanie; ses petits-fils: Benjamin et Mathys Lemay; ses frères: Benoit (Gisèle Ruel), Paul-Émile (Joanne Cotten), Denis (feu Francine Huot) et feu Marie (René Couturier); la mère de sa fille Liliane Manny; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, plus spécifiquement Manon Cantin, autres parents et de nombreux amis. Il est allé rejoindre ses frères qui l'ont précédé: Gérard (Cécile Joncas), Fred (Doris Carrier) et Wellie (Jacqueline Morin). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant des Centres hospitaliers du Saint-Sacrement et de l'Enfant-Jésus ainsi que son médecin Dr Julien Turgeon pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci spécial à sa nièce Sylvie Couturier (Bruno Turmel) pour leur grand dévouement et le support apporté à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5 , tél.: (418) 525-4385.