GAUVREAU, Pierre-Paul



Au CHU de Québec Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 mai 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Pierre-Paul Gauvreau, époux de dame Louisette Renaud, fils de feu dame Gabrielle Roy et de feu Marc Gauvreau. Il demeurait à Loretteville. La famille se réunira à la, de 11h à 12hLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc.Outre son épouse, Louisette Renaud, il laisse dans le deuil, ses enfants: Hélène (Michel Boucher), François; ses petits-enfants: Dominique (Pierre Tétreault), Martin (Mat Kuntz), Guillaume Gauvreau; ses arrière-petits-enfants qu'il adorait tant: Chloé et Raphaël Tétreault; ses frères et sœurs: Camille (Roméo Dufort), feu Marc-André (Huguette Bélair), Louis-René (Loraine Dugal), Jacques (Véronique Bédard), Huguette Savard (feu Gilles Gauvreau), Yvette (feu Yvon Babin), Michel (feu Jacqueline Lachance), Jean (Nicole Maltais), Gabrielle (John Bourne), Murielle (Léonel Lortie); ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Jacques Fortier (feu Ginette Renaud), Gilles Renaud (Joanne Lemire); ainsi que la famille adoptive Boucher, de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus) 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél.: 418 525-4385, site Internet: www.fondationduchudequebec.ca.