LIZOTTE, Lucien



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 5 juin 2021 est décédé à l'âge de 87 ans et 11 mois, monsieur Lucien Lizotte, époux de dame Céline Langelier. Il était le fils de feu Alphonse Lizotte et de feu Julia Lizotte. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 13 h 30 à 14 h 55.et sera suivie de l'inhumation au cimetière des Pins.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Céline, ses enfants: Danis (Denise Bourgault), Nancy (Jérôme Dubé). Il était le frère de: feu Alphonse (feu Laurette Miville), feu Marie-Ange (feu Albert Dubé, feu Roger St-Pierre), feu Joseph-Amédée (feu Camilia Rousseau), feu Marguerite (feu René Bérubé), feu Robert (feu Lucienne Simard), feu Juliette (feu Charles Lévesque), feu Madeleine (feu Lionel Chrétien). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Langelier: Liliane (feu Maurice Bernier), Florence (feu Régis Lévesque), Monique (feu Saluste Proulx), Albert (Claudette Anctil). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement les membres du personnel du Centre D'Anjou de Saint-Pacôme pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne : www.fondationhndf.ca ou à la Fondation des maladies du cœur et AVC. Don en ligne: coeuretavc.ca/dons.Diffusion Web disponible, voici le lien:https://diffusionwebs.com/mariuspelletier8/