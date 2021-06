HUARD, Rolande Gilbert



À l'Unité des soins palliatifs du Centre hospitalier Robert-Giffard, le 2 juin 2021, à l'âge de 101 ans et 4 mois, est décédée madame Rolande Gilbert, épouse de feu monsieur Eugène Huard, fille de feu madame Zéphérine Vallée et de feu monsieur Nérée Gilbert. Elle demeurait à l'Auberge aux Trois Pignons.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens suite à la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses fils: Gilles Huard (Lynda Hunter) et Michel Huard (Guylaine Boutin). Elle laisse aussi dans le deuil: Yvon Huard (feu Micheline Bastien), feu Olivette Huard, Bertrand Huard (Nicole Thibodeau), feu Martin Huard (Pierrette Poulin); ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses défunts frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que ses amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'Auberge aux Trois Pignons ainsi que le personnel de l'Unité des soins palliatifs du Centre hospitalier Robert-Giffard pour les soins prodigués avec tant de douceur et d'humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, téléphone: 418 627-5527, site Web: https://fondationmauricetanguay.com/ ou à la Fondation CERVO du Centre hospitalier Robert-Giffard, Téléphone : 418 663-5155, Site Web: https://fondationcervo.com/donner