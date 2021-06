THIBAULT, Gertrude



À l'Hôpital Général de Québec, le 17 mai 2021, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Gertrude Thibault, épouse de feu monsieur Yves Côté, fille de feu Dora Lafontaine et de feu Arthur Thibault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Lise (feu Roger Bernier), Diane (Réjean Turbide), Hélène (Pierre Roy), Anne (Gilbert Boulet), Yves (Annie Tessier), Daniel (Nancy Gravel), Serge (Nancy Martel), Josée (Jean Faguy) et Chantale (Raymond Côté); ses petits-enfants : Jimmy, Fannie, Mandy, Steve, Laurie, Catherine, Sophie, Dany, Sarah, Maxime et Jason; ses arrière-petits-enfants : Weston, Kingsley, Tristan, Félix, Florence, Sophia-Rose, Éliane, Olivier, Alyssa, Léanne, Jake, Benjamin et Léa; ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org.