THÉRIAULT, Aline



À son domicile, le 3 juin 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée paisiblement madame Aline Thériault, épouse de feu monsieur Christian Caron. Fille de feu madame Florida Huard et de feu monsieur Patrick Thériault, elle demeurait à Sainte-Perpétue comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses filles: Sanndra et Karen Chouinard (Dany Joncas), leur père Numa Chouinard, celle qu'elle appelait son bébé, Kim St-Pierre (Sylvain Delisle). Ses petits-enfants: feu Daphné Bernier, Samuel et Tommy Joncas, ainsi que Jayden et Kalie Delisle. Elle était la sœur de: feu Jules (Gertrude Thériault), feu Jean-Paul, Jacqueline (Raymond Bernier), feu Ghislaine (Daniel Mondor), Diane (Martin Roy), feu Christian (Shirley Quibell), Germaine (Sylvain Robichaud), et Jean-Pierre (Carole Bilodeau). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. Ses filles tiennent à remercier sincèrement le Dre Amélie Blanchet ainsi que toute l'équipe du CLSC de Saint-Pamphile pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450 avenue St-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec) G2E 6H5; jedonneenligne.org.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue.