BUISSON, Carmen



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 4 juin 2021, est décédée à l'âge de 84 ans, dame Carmen Buisson, épouse de feu monsieur Casimir Julien, fille de feu monsieur Ovila Buisson et de feu dame Rose-Alma Champagne. Elle demeurait à Québec, autrefois du Lac-aux-Sables.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Buisson laisse dans le deuil ses enfants: feu Michèle (Yvon Denis), Yves (Guylaine Godin), feu André (Guylaine Dolbec), Monique (Richard Derouin) et Marie-Claude (François L'Espérance); ses petits-enfants: Frédéric, Bianca, Pascale, Kevin, Carol-Anne, Marily, Élisabeth, Marc-Olivier et Mégane; ses arrière-petits-enfants: Danahé, Aly, Alexis, Félix et Élyana; son frère et ses sœurs: Gilles (feu Yvette Tourigny), Denise (feu Jacques Veillette), Diane (feu Fernand Léveillée) et feu Madeleine (Paul Dussault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Julien, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4. Des formulaires seront disponibles à l'église.