BOUCHER, Roland



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 30 mars 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Roland Boucher, époux de madame Cécile Huot. Il demeurait autrefois à Saint-Étienne-de-Lauzon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Nathalie Lapointe) et Linda (Bertrand Laroche); ses petits-enfants: Jérémie et Alexandra Boucher (Émilien Rouchon), Marc-Olivier et Ariane Laroche (Charles-Olivier Gauthier), Alexia et Rosalie Lapointe; son arrière-petit-fils Auguste Rouchon. Il était le frère de feu Wilhelmine, feu Léopold (feu Antoinette Girard), feu Robert (feu Juliette Marcoux), feu Thérèse (feu René Poulin), feu Françoise (feu Henri Auclair), feu Fernand (feu Lorraine Létourneau), feu Madeleine (feu Pierre Lessard), feu Georgette, feu André (Jeannette Martin), feu Jean-Raymond (Louise Poulin) et de feu Jeannine (feu Roger Gosselin); le beau-frère de feu Armand Huot (feu Cécile Dubois), feu Omer Huot (feu Jeannette Dubois), feu Léa Huot (feu Antonio Saindon), feu Robert Huot (feu Aline Bolduc), feu Bella Huot, Aline Huot (feu Gérard Dubois), feu Jeannette Huot (feu Armand Saindon), feu Maurice Huot (feu Germaine Béland), feu Gérard Huot et de feu Yvette Huot (feu Robert Bouchard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de La Rose des Vents et du 5e étage, pavillon d'Youville, du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam).