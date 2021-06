VIEL, Pierre



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 2 juin 2021, à l'âge de 79 ans et 2 mois, est décédé M. Pierre Viel, époux de feu dame Francine Pelletier, fils de feu M. Hervé Viel et de feu dame Marie-Rose Parent. Il demeurait à Rivière-du-Loup.L'inhumation au cimetière de Saint-François-Xavier aura lieu lundi le 14 juin à 15 h 30. Il laisse dans le deuil son fils Jean-Pascal (Sylvie Michaud); ses petits-enfants: Audrey, Antoine, Adèle ; ses frères et soeurs: Jacqueline, Claude (Michelle Blier), feu René, Jacques (feu Lise Pelletier), Nicole (Michel Couture), feu Jean-Paul; ses filleuls: Martin, Denis et Sarah. Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Viel et Pelletier. La famille remercie les membres du personnel soignant du Centre hospitalier de Rivière-du-Loup pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués à M. Viel. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec G1S 3G3. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la