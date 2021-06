HUOT, Mercedes Pichette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 mai 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Mercedes Pichette, épouse de feu monsieur Geoffroy Huot. Elle était la fille de feu monsieur Louis Pichette de de feu dame Alma Bolduc. Elle demeurait à Québec, autrefois de Beaupré et Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille recevra les condoléances en présence du corpsde 10h00 à 12h00 auQue tous ceux et celles qui ont connu et aimé Mercedes aient une pensée pour elle en cette journée. Le corps sera inhumé au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants et sa belle-fille : Denis (Chantale Cunningham) et Monique (feu Benoit Gagnon) ; ses petits-enfants : Patrick et Jimmy ; sa sœur Jeanne (feu Clément Racine) et sa belle-sœur Lorraine Thomassin ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Gérard Huot ( Lisette Duchesne), Alexandra Huot (Camille Lachance), et Georges-Émile Huot (Monique Guénard). Elle était la sœur de feu Cyrias (feu Anne-Marie Blouin), feu Rosario, feu Cécile (feu Gérard Caseau), feu Germaine (feu Jean-Louis Gagnon), feu Jacqueline, feu Rosaire, et la belle-sœur de feu Adrienne Huot (feu Alexandre Bédard), feu Rosaire Huot (feu Edna Giguère), feu Antonio Huot (feu Alice Lachance), feu Jeanne-D'Arc Huot (feu Émile Lachance), feu Gabriel Huot, feu Marianne Huot et feu Normande Fortier. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs et en médecine du 5ième étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués, leur dévouement et l'attention portée envers leur mère. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, QC G1J 0H4https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/