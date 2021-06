LATOUCHE, Jeannine



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 16 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Jeannine Latouche, fille de feu madame Bertha Gallant et de feu monsieur Albéric Latouche.Elle demeurait à Sainte-Foy, Québec.Femme forte, elle a su composer avec détermination et courage à la paralysie cérébrale tout au long de sa vie. Fonceuse, travaillante et cultivée, elle a contribué à la société en œuvrant pendant de nombreuses années au Groupe TAQ. Toujours impliquée dans son milieu, elle faisait partie du conseil d'administration et du Comité des usagers du centre où elle résidait. Elle demeurera une grande source d'inspiration pour tous ses proches.L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles suite à la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Claudette et Lise. Elle est allée rejoindre sa sœur et son frère: feu Micheline, feu Gilles (Nicole Gravel). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(es). La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement du Boisé pour leur attitude bienveillante, leur dévouement et les bons soins prodigués à Jeannine. Toute marque de sympathie peut se traduire par un Don à l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Vous pouvez nous joindre à info@paralysiecerebrale.com