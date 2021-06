BEAULIEU, Marguerite



À Québec aux Jardins du Haut St-Laurent le 22 mai 2021 à l'âge de 97 ans et 6 mois, entourée de l'amour de ses enfants, est décédée Mme Marguerite Beaulieu Thériault, épouse de feu Maurice Thériault. Elle était la fille de feu Alfred Beaulieu et de feu Joséphine Renaud.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Maurice jr (Cécile Mainguy), Gaétan (feu Francine Gosselin), Pierre (Carole Lachance), France (Normand Gosselin), feu Louise (feu Paul Grant); sa belle-fille Hélène Roy (feu Gilles) ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière-petits- enfants, neveux et nièces en particulier Mme Marie-Lyse Bossé. Elle laisse également dans le deuil une amie très chère Mme Clarisse Chabot Robitaille. Outre son époux Maurice, elle est allée rejoindre ses enfants décédés: Louise, Gilles, et Gérard. Elle est également allée rejoindre tous ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères de la famille Beaulieu: Alfred (Rolande Morneau, Aurore (Camille Lalonde), Germaine (Robert Beaupré), Eugène (Simone Lagueux), Jeanne (Aimé Gagnon), Léo Paul (Rita Drolet), Bernadette (Arthur Marchand); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Thériault: Rose-Alice Thériault (Paul-Michel Bossé), Jean-René Thériault (Gemma Gaulin). La famille tient à remercier tout le personnel des Jardins du Haut St-Laurent (2ième côté fleuve), ainsi que celui du CHSLD Sacré-Cœur en particulier la directrice adjointe Annie Tremblay, pour leur dévouement et leur gentillesse envers notre mère.La famille souhaite que pour lui rendre hommage, chacune et chacun de vous en profitiez pour serrer vos parents dans vos bras et leur exprimer tout l'amour que vous leur portez. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél.: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.