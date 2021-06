ROY, Claude



Au CHUL, le 28 mai 2021, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédé monsieur Claude Roy, époux de feu madame Suzanne Larocque. Il était le fils de feu madame Vitaline Richard et de feu monsieur Joseph Roy. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Serge, Marielle (Serge Bégin), Marc-André (Karine Daigle), Hugo (Émilie Tanguay); ses petits-enfants: Francis, Geneviève, Alexandre, Laurie-Pier, Jasmine, Anthony, Jérémy, Léonie et son arrière-petite-fille, Alexe; ses frères et sœurs: Simone (feu Camille Roberge), Yvette (feu Émile Blouin), Monique (Guy Roberge) et André; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses autres frères et sœurs. La famille remercie chaleureusement tout le personnel du 1er et 4e étage du CHUL pour leurs bons soins et leur gentillesse.