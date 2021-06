BERGERON-DUBÉ, Céline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 mai 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Céline Bergeron-Dubé, épouse de feu monsieur François Dubé, fille de feu madame Albertine Moreau et de feu monsieur Joseph Bergeron. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Sylvain St-Pierre) et son fils Eric (Isabelle Larose); son petit-fils Tommy (Émily Racine); les enfants d'Isabelle: Gabriel, Audréanne, Laurie, Mickael et Amélie et sa filleule Mélanie. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jacqueline (feu Roland Tessier), Roger (feu Jeannine Tremblay), feu Suzanne (feu Marcel Petit), feu Thérèse (feu Léopold Lemieux), Pierrette (Claude Delisle), feu Jacques (feu Madeleine Turcotte), feu Colette (feu Benoît Carrier), Louise (feu Gilles Cantin), feu Yvon (feu Micheline Pelletier), Françoise (Gaston Bédard) et André; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Hervé (Pierrette Lessard), feu Raymond (Huguette Martin),(Lisa Baptiste), Claudette (André fortin), feu Ronald Théberge (Dorianne Croteau), feu Gaston Théberge (feu Rachel Lauzier), Anita Théberge et Lili Théberge; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses bonnes amies Bernadette Genest ainsi que Jacqueline Falardeau. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mardi 15 juin 2021, de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h, mercredi 16 juin 2021, de 9 h à 10 h 30.L'inhumation se fera au Parc Commémoratif La Souvenance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org.