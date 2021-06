BOUCHARD, Jean-Marc



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 12 mai 2021, à l'aube de ses 68 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Bouchard, époux de dame Linda Ferland. Il demeurait à Saint-Nazaire-de-Dorchester.La famille vous accueillera pour les condoléances aude 17 heures à 18 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Linda, de nombreux frères et soeurs, mais plus particulièrement son frère Denys de qui il était très proche, ainsi que sa femme Denyse, son jeune frère Yvon Lavoie et sa belle-fille Émilie Barrette. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant ainsi que les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour leur humanisme, leur attitude bienveillante, leur dévouement et les soins exceptionnels qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral.