LAMONTAGNE, Jeannette



Au CHSLD de St-Raphaël le vendredi 14 mai 2021 à l'âge de 93 ans et 9 mois est décédée Mme Jeannette Lamontagne épouse de feu Omer Lamontagne, elle était la fille de feu Ernest Lamontagne et de feu Marie-Ange Dumont.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Mont-Marie à Lévis. Elle était la sœur de feu Jeanne D'Arc (feu Léo Vézina), feu Roger (feu Claire Roy), feu Raymond (feu Rose-Aimée Poiré). De la famille de son époux, elle était la belle-sœur de: Jeanne, Berthe (feu Raymond Verret), feu Rolland, Georgette (feu Guy Bertrand), feu André, feu Philippe, feu Thérèse (Jean-Guy Bolduc), Denise (feu Pierre Labadie), feu Guy. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces cousins et cousines. Nous tenons à remercier tout le personnel du Foyer St-Raphaël qui ont tous pris un grand soin d'elle jusqu'au dernier moment. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, www.fhdl.ca. La direction des funérailles a été confiées à la