MARTEL, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 28 mai 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Martel, époux de feu madame Denise Dorval, fils de feu Anne-Marie Richard et de feu Antoine Martel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Annie Vaillancourt) et Josée (Steve Boulanger); ses petits-enfants: Nicolas, Ellie, Laurie, Frédéric et Émilie; ses petits-enfants de cœur: Jonathan et Cedryk; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg et du CLSC La Source de Charlesbourg pour l'excellent service des membres du personnel de soin.