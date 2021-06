ROY, Monique



Le 24 mai 2021 à Québec, Monique nous a quittés subitement à l'âge de 59 ans. Elle était la fille de feu monsieur Roland Roy et de feu dame Marie-Anna Roberge.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs: Charline, Alain (Lorraine Normand), Yves, Claire (Zoltan Balogh), Lise, feu Martin, Diane (Denis Asselin), Gilles, feu Georges (Diane Faber); ainsi que ses neveux et sa nièce. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(es). Elle manquera également à ses collègues de travail de la Résidence Les Jardins Le Flandre où elle était appréciée.Ses cendres seront déposées dans le lot familial. Si vous souhaitez lui faire un dernier clin d'oeil, des dons à la société Huntington du Québec seraient appréciés, 2300, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H3H 2R5; site Web: www.huntingtonqc.org; téléphone: 1-877-282-2444.