BÉLANGER, Gisèle Prévost



À la Maison Beauport, le 26 mai 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée paisiblement dame Gisèle Prévost, épouse de feu monsieur Jean-Marie Bélanger, fille de dame Yvette Lachance et de feu monsieur Rolland Prévost. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière Saint-Charles-Borromée.Elle laisse dans le deuil sa mère Yvette; sa tante Madeleine; ses frères et sœurs: Lise (Rénald Marchand), Lucien (feu Agnès Leiba, Pierrette Lefebvre), Yves (Lucie Blanchet), feu Michel (France Pleau), Monique (Denis Laferrière), Suzanne (Heinrich Peyer), feu Jean-Marc, Jean-Louis et Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger: feu Thérèse (feu Alphonse Beauchemin), sœur Stella, feu Jean-Baptiste (feu Edith Parent), feu Cécile (feu Robert Légaré), feu Monique (feu Roger Grimard, feu Guy Carette), Georgette (feu Roland Comtois), Lucien (Jeannine Plamondon), Germaine (feu Raymond Martel), feu Jean-Guy (Marthe Bilodeau, feu Louise Auclair), Jeanne (Jean-Marc Gingras), feu Jeannette (Jean-Marie Ratté); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Maison Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3 , Tél : 418-683-8666.