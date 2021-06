GORMAN, Thérèse



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 18 mai 2021, est décédée madame Thérèse Gorman, fille de feu Gabrielle Dussault et de feu Edward G. Gorman. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.. Elle laisse dans le deuil son neveu et ses nièces: Gabrielle LaRue, Hélène LaRue, Nicole Trudel (feu Jacques LaRue), Linda Gorman, Gerald Gorman, Claire de Beaumont (feu Barry Gorman); ainsi que plusieurs petits-neveux et nièces et arrière-petits-neveux et nièces. Nos remerciements les plus sincères au personnel du CHSLD Champlain-des-Montagnes et du CLSC La Source pour leur dévouement, les bons soins prodigués et l'affection offerte à " Tante Thérèse ". Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.