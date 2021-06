LORD, Ernest



Le 31 mai 2021, entouré de l'amour de son fils et de la sollicitude des membres de l'équipe du 5e étage du Pavillon central de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Ernest Lord, époux de feu madame Colette Leclerc, fils de feu madame Catherine Caron et de feu monsieur Émile Lord. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son fils Martin, ses frères et sœurs: feu Lucien Lord (feu Éliane Pelletier), feu Jeannette Lord (feu Albany Cameron), Thérèse Lord (feu Fernand Guay), feu Paul-Émile Lord (Rolande Lapointe), feu Lucienne Lord (feu René Martineau), feu Georges Lord (Thérèse Lapointe), feu Marie-Jeanne Lord (feu Roland Lord), feu Jeannine Lord (feu Irénée Carrier) et François-Jules Lord (Clémence Guay); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Roger Leclerc, Élisabeth Leclerc-Dionne, feu Ludger Leclerc (Irène Prévost et son conjoint feu Louis-Philippe Lafontaine), Pauline Sénéchal (feu Allen Bolduc), feu Guy Sénéchal (Renée Malouin), Marcel Sénéchal et feu Michel Sénéchal (Thérèse Hamel) de même que plusieurs neveux et nièces. Ernest laisse aussi dans le deuil plusieurs compagnes et compagnons de vie de la résidence Margo, soit Claudette Rodrigue, Paul-Émile Parent, André Côté et bien d'autres. Il manquera particulièrement à des personnes avec lesquelles il avait des liens d'amitié sincère depuis nombre d'années, soit Micheline Sylvain et son conjoint, René Giguère, Suzanne Fréchette et son conjoint, Réjean Gagnon, Josette Caron et son conjoint, Claude Morissette, Pierrette L'Heureux-Lagueux et son conjoint, Jean-Guy Lagueux.Vous pouvez toutefois témoigner votre sympathie à la famille par un message sur notre site internet dans l'avis de décès de M. Ernest Lord. Les membres de la famille se réuniront pour une liturgie de la Parole en présence du corps, à laselon les coordonnées suivantes : Vendredi 11 juin 2021, de 10h30 à 12h. La mise en crypte aura lieu ensuite au Mausolée Mont-Marie. Informations : 418 835-5553, Envoi d'un message de sympathie: Télécopieur : 418 835-2313 www.coopfuneraire2rives.com. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - fonds dédié à la pneumologie, soit par voie électronique via le site de la fondation (https://fondation-iucpq.org//) ou à l'adresse suivante : 2 700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage - bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles à la Coopérative funéraire des Deux Rives.