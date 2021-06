CHAPADOS, Aline



Une fervente partisane de hockey et de baseball, elle aura suivi son équipe favorite le CH jusqu'à la toute fin. Aimante et dévouée pour sa famille, dynamique dans ses loisirs et amitiés, elle savait cuisiner les beignes comme pas une. Le fourneau est éteint, tu peux maintenant te reposer en paix.À l'hôpital Général de Québec, le 21 mai 2021, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée madame Aline Chapados, fille de feu madame Éléonore Parisé et de feu monsieur Ambroise Chapados. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres sera confirmée ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles et Guylaine (Denis Duguay); ses petits-enfants: Ann-Julie, Sarah (Simon), Noémi (Samuel), Julie, Jérémie (Alexandrine), Anna, Alys; ses arrière-petits-enfants: Édouard, Jane Aline et Achilles à naître bientôt; son frère Aurèle (Patricia); sa belle-sœur Claire (feu Ludger); le père de ses enfants Yvon (Francine); ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, et plus particulièrement Rolande, son amie de toujours, ainsi que sa bonne amie Charlotte. En plus de ses frères et sœurs disparus, elle est allée rejoindre ses parents qui occupaient encore une grande place dans ses pensées. La famille tient à remercier tout le personnel et les bénévoles de l'Hôpital Général de Québec pour leur grande patience et leur dévouement constant au cours des deux dernières années, avec un merci particulier à Brigitte. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-0075Courriel : information@prqca.ca, Site web : www.prqca.ca