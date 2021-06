RHÉAUME-GALARNEAU, Rita



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er juin 2021, à l'aube de ses 99 ans, est décédée madame Rita Rhéaume-Galarneau, épouse de feu monsieur Raymond Galarneau. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Rhéaume et de feu madame Florina Tremblay. Elle demeurait à Québec (Beauport). Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants: Louise (Gilles Drolet), Hélène, Claire (René Ménard) et Claude; ses petits-enfants: Marianne (Patrick Thomassin), Josée (Jorge Jaramillo), Simon (Véronique Jacob), Jean-François (Marie-Claude Gagnon), Marie-Ève (Pierre-Yves Dagnault), Mathieu (Yanli Théberge) et Pierre-Étienne (Janie Dumas-Jasmin); ses arrière-petits-enfants: Juan David, Clément, Antoine, Felipe, Olivier, Élianne, Lily-Rose, Mathilde, Julien, Émile, Léon et Félix-Antoine. Dans la famille Rhéaume, elle laisse dans le deuil Thérèse (feu Léon Talbot), Georges (Georgette Bernard), Marie (feu Albert Mailly), Claude (Denise Dion), Raymonde (Jean-Paul Charron). Dans la famille Galarneau, elle laisse dans le deuil Jeanne-d'Arc Martineau (feu Louis-Joseph Galarneau). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs qui l'ont précédée: Laurent (feu Simone Bertrand), Florence (feu Maurice Dorval), Éliane (Robert Asselin), Jean-Guy (feu Lise Parent) et ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Galarneau: Jules-René (feu Yvette Martineau), Florianne (feu Émilien Bonnelly), Thérèse (feu Roger Bonnelly) et Céline (feu Roger Tremblay).Les cendres seront déposées au cimetière de la Nativité-de-Notre-Dame de Beauport. La direction des funérailles a été confiée à la maison