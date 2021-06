BERGERON, Thérèse Cloutier



Au Centre d'hébergement de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 10 mai 2021, à l'âge de 93 ans, s'est éteinte dame Thérèse Cloutier, épouse de feu monsieur Émile Bergeron (de Saint-Antoine-de-Tilly). Elle était la fille de feu dame Délia Trudel et feu monsieur Albert Cloutier. Elle est née à Québec et a demeuré à St-Nicolas de longues années. Thérèse laisse dans le deuil ses enfants : Andrée (Denis Trudel), Gaétan (France Malo) et Nancy; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Christian Trudel (Catherine Gendreau) et leurs enfants : Justin, Alexandre et Jérémy; Olivier Trudel (Marie-Christine Hallé) et ses enfants : Philippe, Hubert, Laurent et Béatrice ainsi que leur mère; Véronique Trudel (David Poulin-Gagnon); ses belles-sœurs : Françoise Bernier (feu Gloria Cloutier) et Marguerite Tanguay (feu Paul-Eugène Bergeron) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Émile et son fils Denis; ses frères et sœurs ainsi que leurs conjoint(e)s : Jean-Claude, Jeannette, Bertha, Roméo (Gemma Malouin), Juliette (Léopold Bilodeau), Albert, Georgette, Raymond (Madeleine Desharnais) et Marcelle (Georges Verreault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron : Germaine (Léonard Bédard), Jean-Marc (Bertha Laroche), Louis-Joseph (Gisèle Garneau), Marie-Rose (Philibert Bédard), Sœur Adrienne et Benoit (Thérèse Garneau). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHSLD de Saint-Anne-de-Beaupré, la Dre Marie-Pier Bédard et la Dre Caroline Kochuyt ainsi que le personnel de l'unité prothétique et celui du secteur "2 côte" l'infirmière-chef Nancy Tremblay et son équipe sans oublier les préposés pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.de 9 heures à 11 heures.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294, site web : https://www.societealzheimerdequebec.com/